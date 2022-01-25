Оренбург, 25 января, 2022, 14:11 — ИА Регнум. В Оренбургской области суточный показатель госпитализаций пациентов с коронавирусной инфекцией увеличился более, чем в пять раз. По данным оперштаба по борьбе с COVID-19 на 25 января, госпитализированы 70 человек, тогда как днем ранее — 13.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: ««Омикрон» в России: регионы ждут пика заболеваемости – все новости»

Увеличивается в области и суточный показатель выписок из COVID-центров. На 25 января выписаны 162 человека, сутками ранее 148.

Как сообщила в время прямого эфира в Instagram министр здравоохранения Татьяна Савинова, на сегодняшний день в Оренбуржье занято 696 коек из 981 койки, развернутой для ковидных пациентов. Коечный фонд свободен на 30%. Кислородную поддержку получают 342 оренбуржца, к аппаратам ИВЛ подключены 27 человек.

За сутки в регионе выявили 587 случаев заражений коронавирусом. С начала пандемии число таких фактов достигло 112 459. Выздоровели 100 506 человек. По причине COVID-19 скончались 3575 оренбуржцев, в том числе трое за последние сутки.