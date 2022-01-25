Индонезия и Сингапур подписали соглашение об инвестиционном сотрудничестве
Джакарта, 25 января, 2022, 13:55 — ИА Регнум. Президент Индонезия Джоко Видодо заявил, что Индонезия и Сингапур подписали соглашение об инвестиционном сотрудничестве на сумму $9,2 млрд, сообщает Kompas.
(сс) Prayitno
Индонезия
Средства используют в секторе энергетики и логистики.
По словам президента, вышеуказанное инвестиционное соглашение заключено в контексте укрепления сотрудничества в целях восстановления экономики после пандемии.
Инвестиции в энергетику и возобновляемые источники энергии по-прежнему являются приоритетом для правительства Индонезии в целях продвижения «зеленой» и устойчивой экономики.
Напомним, Сингапур является крупнейшим инвестором Индонезии. Инвестиции Сингапура в Индонезию с января по сентябрь 2021 года составляют $7,3 млрд.