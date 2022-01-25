Пермь, 25 января, 2022, 13:55 — ИА Регнум. В Пермском крае за сутки госпитализирован 201 человек, у которого диагностирована коронавирусная инфекция. По сравнению с предыдущим днем суточный показатель вырос в два раза, сообщает 25 января оперштаб по борьбе с COVID-19. Днем ранее было госпитализировано 97 пациентов.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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На сегодняшний день в COVID-центрах пребывают 1644 пациента. Состояние 163 человек оценивается как тяжелое. К аппаратам ИВЛ подключены 75 пермяков. Коечный фонд свободен на 27,8%.

Стоит отметить, что число выписанных за сутки из больниц граждан в связи с выздоровлением превысило суточное число госпитализаций: 290 против 201.

В регионе выявили 1076 новых заражений коронавирусом. С начала пандемии зарегистрирован 172 041 носитель коронавируса. Выздоровели 156 505 пермяков. Жертвами заболевания стали 7738 человек, в том числе десять за последние сутки.