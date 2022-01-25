Чхонан, Южная Корея, 25 января, 2022, 13:52 — ИА Регнум. На одной из ферм в южнокорейском городе Чхонан (~92 км к югу от Сеула) обнаружен высокопатогенный штамм птичьего гриппа. Об этом 25 января сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства продовольствия, сельского, лесного и рыбного хозяйства страны.

Птичий грипп

По их словам, вирус был обнаружен на ферме, где выращивают порядка 120 тыс. кур.

Известно, что это уже двадцать пятый случай заражения высокопатогенным штаммом птичьего гриппа среди домашней птицы.

В министерстве отметили, что эксперты приступили к экстренной проверке всех птицефабрик в стране, чтобы предотвратить дальнейшее распространение вируса.