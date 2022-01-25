Афины , 25 января, 2022, 13:52 — ИА Регнум. Операция военных, пожарной команды, полиции, а также добровольцев из Красного Креста и организации «Улыбка ребенка» началась в Греции с полудня 24 января и продолжилась 25 января. Ее цель — помочь сотням водителей, которые застряли из-за снегопада на шоссе Аттики Одос, сообщает AMNA.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Снег

Операция длилась всю ночь, армейский штаб и волонтеры добираются до водителей и раздают еду, воду и одеяла.

Министр по вопросам изменения климата и гражданской защиты Христос Стилианидис во время экстренного вечернего брифинга заявил, что в шести регионах Греции, включая Аттику и Крит, 25 января объявлен обязательным выходным днем из-за серьезных проблем, вызванных снегопадом «Элпис», который вызвал хаос на дорогах.