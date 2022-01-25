Майкоп, 25 января, 2022, 13:51 — ИА Регнум. В Адыгее за последние сутки выявлено самое большое число заражений коронавирусом. Тесты на COVID-19 подтвердились у 123 жителей республики, сообщили 25 января в федеральном оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За те же сутки были госпитализированы 56 пациентов. Численность выздоровевших составила 78 человек. Не удалось спасти врачам двоих пациентов. Общее число случаев летального исхода достигло 811.

Всего за все время пандемии стали носителями коронавируса 29 142 жителей Адыгеи, выздоровели из них 25 337 человек.

Ранее сообщалось, что в столице Адыгеи из-за роста численности заболевших COVID-19 был открыт еще один временный центр по обслуживанию клиентов с ОРВИ. В него могут без записи обратиться пациенты при наличии симптомов заболевания и температуры не выше 38 градусов. Всего таких центров три: по ул. Чкалова, 77, ул. Калинина, 213; ул. Комсомольская, 159.