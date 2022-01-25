Красноярск, 25 января, 2022, 13:43 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Красноярском крае выявлено 522 носителя коронавируса, в том числе госпитализировано 204 человека. Об этом ИА REGNUM сообщили 25 января в федеральном оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За весь период пандемии в Красноярском крае подтверждено 181 405 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 165 593 человека. За сутки список выздоровевших в регионе пополнился 421 фамилией.

Жертвами COVID-19 в крае стали ещё 25 человек. За всё время скончался 9331 ковид-пациент.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 января в регионе было выявлено 464 носителя коронавируса, выздоровели 415 человек, умерли 26 ковид-пациентов.