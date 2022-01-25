Кемерово, 25 января, 2022, 13:39 — ИА Регнум. В Кемеровской области ученики 558 классов 166 школ переведены на дистанционное обучение. Об этом сообщили в министерстве образования региона.

Цитата социальной сети «Удалёнка»

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«Полностью перешли на онлайн-обучение шесть школ в двух территориях региона, — уточнили сайту A42.RU в министерстве. — В дошкольных образовательных организациях 99 групп закрыто на карантин, а одно учреждение полностью закрылось».

Основная причина «удалёнки» — сезонные вирусные заболевания.