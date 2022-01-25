Тюмень, 25 января, 2022, 13:37 — ИА Регнум. В Тюменской области за сутки выписаны из стационаров 95 ковидных пациентов, 145 госпитализировано с COVID-19. Об этом 25 января сообщает региональный оперативный штаб.

Министерство здравоохранения Тувы Ковидный стационар

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За сутки на 25 января коронавирус выявили у 496 человек. Это на 53 тюменца больше, чем днём ранее. Проведено за сутки 10 423 исследований на коронавирус. Среди заболевших 107 детей. В стационарах дополнительно развёрнуто 1 600 коек, свободный коечный фонд составляет 20,6%.

Всего с начала пандемии в Тюменской области коронавирус выявили у 96 956 человек, выздоровели 84 287 пациента, скончался 3691 (на 10 человек больше, чем днём ранее).