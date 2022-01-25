Киев, 25 января, 2022, 13:35 — ИА Регнум. С призывом к международным организациям и мировому сообществу использовать все имеющиеся дипломатические средства для деэскалации ситуации на границе с Россией обратилась украинская Верховная рада. Постановление соответствующего содержания 25 января поддержало большинство депутатов Рады.

Иван Шилов ИА REGNUM Рада

Следите за развитием событий в трансляции: «Антироссийская провокация: Киев готовит наступление на Донбасс — трансляция»

«Применить все возможные дипломатические средства с целью содействия деэскалации ситуации, отвода российских войск от границ Украины, а также полного отказа Российской Федерации от своих агрессивных намерений перераспределения Европы на зоны влияния», — говорится в постановлении.

Также в нем содержится просьба к правительствам и парламентам других стран не допустить якобы готовящегося «полномасштабного вторжения» России на Украину.

Кроме того, депутаты Рады просят применить все возможные политико-дипломатические механизмы против России для того, чтобы прекратить якобы имеющееся «наращивание присутствия российских военных сил на границе с Украиной» и призывают ввести новые антироссийские санкции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Южной Корее внимательно следят за ситуацией на границе между Россией и Украиной.

Отметим, Россия неоднократно отвергала обвинения со стороны западных стран и Украины в якобы «агрессивных действиях» и заявляла, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать. Также в Москве отмечали, что заявления об «агрессии РФ» являются предлогом для размещения большего количества военной техники НАТО около российских границ.