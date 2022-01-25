Тамбов, 25 января, 2022, 13:23 — ИА Регнум. В Тамбовской области 25 января подтверждено 243 новых случая заражения коронавирусом — на 15 больше, чем было выявлено сутками ранее, сообщает ИА REGNUM по данным регионального оперативного штаба.

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Всего в области были зарегистрированы 65 тыс. 588 носителей вируса.

115 человек госпитализированы за последние сутки. После выздоровления были выписаны 59 тыс. 348 пациентов, в том числе 113 человек — за последние сутки.

За весь период скончались 1894 человека. Подтверждено восемь новых летальных случаев за последние сутки.