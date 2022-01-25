Кызыл, 25 января, 2022, 13:23 — ИА Регнум. В Туве приняли новые ограничительные меры в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации. Соответствующий указ был опубликован на сайте регионального правительства, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Согласно документу, до 1 апреля в республике приостанавливает работа кинозалов, театров, центров и домов культуры, организаций дополнительного образования, библиотек, музеев и так далее. Кроме того, будут закрыты парикмахерские, салоны красоты, спортивные объекты, компьютерные клубы, автошколы.

На тот же период запрещено проведение массовых мероприятий, в том числе спортивных, развлекательных, культурных, деловых вне зависимости от места проведения. Заведения общепита не смогут работать с 23 до 6 часов. Исключение сделано для работы на вынос.

«Собственники и иные законные владельцы объектов общественного питания обязаны обеспечить соблюдение настоящего подпункта», — говорится в документе.