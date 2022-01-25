Грозный, 25 января, 2022, 13:20 — ИА Регнум. В Чечне за прошедшие сутки подтверждены тесты на коронавирус у 231 жителя региона. Это более чем в четыре раза больше, чем выявлялось в начала января 2022 года. Данные по суточной заболеваемости COVID-19 на 25 января являются самыми высокими за все время пандемии, сообщили в федеральном оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За последний день в республике также пришлось госпитализировать 63 пациентов для лечения в ковидные госпитали. Выздоровели за сутки 224 человека. Не удалось спасти врачам одного жителя региона.

Общее число носителей коронавируса в Чечне выросло до 33 273 человек, из них сумели справиться с болезнью 30 249 пациентов. Не удалось спасти врачам 990 человек.