Ижевск, 25 января, 2022, 13:16 — ИА Регнум. В Удмуртии с момента начала вакцинации до 25 января прививку от коронавируса сделали 682 034 человека. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Yanao.ru Вакцинация от коронавируса

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Второй компонент препарата получил 534 226 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

За минувшие сутки вакцинировались 979 жителей республики. 541 человек получил второй компонент препарата, завершив полный курс вакцинации.

Прививку вакциной «Спутник лайт» сделал 117 231 человек. За указанный период ревакцинировались 118 жителей региона.

Напомним, для формирования коллективного иммунитета в республике полный курс вакцинации должны пройти около 924 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 25 января после перенесенного заражения коронавирусом выписались 411 человек. Всего с начала пандемии после COVID-19 вылечились 74 070 жителей республики.

За все время пандемии в республике подтвердили 83 737 случаев заражения коронавирусом, из них 616 — за минувшие сутки.

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