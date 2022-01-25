Ижевск, 25 января, 2022, 13:13 — ИА Регнум. В Удмуртии по состоянию на 25 января после перенесенного заражения коронавирусом выписались 411 человек. Всего с начала пандемии после COVID-19 вылечились 74 070 жителей республики, сообщает региональный оперативный штаб.

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За все время пандемии в республике подтвердили 83 737 случаев заражения коронавирусом, из них 616 — за минувшие сутки. 3478 человек скончались, трое жителей республики умерли от последствий заражения коронавирусом накануне, за минувшие сутки летальных случаев среди пациентов с COVID-19 не регистрировалось.

Активными носителями коронавируса в Удмуртии в настоящее время являются 6189 жителей региона. В течение суток госпитализировано 84 человека. В связи с легким течением заболевания под наблюдением в поликлиниках находятся 5193 человека с подтвержденным заражением, 479 пациентов ковид-центров имеют признаки заражения коронавирусной инфекцией средней тяжести, 109 человек — в тяжелом состоянии, 21 пациент подключен к аппарату ИВЛ (искусственной вентиляции легких).

Как сообщало ИА REGNUM, в Удмуртию поступила первая партия вакцины от коронавируса для подростков «Спутник-М». В течение недели препарат будет распределен по медицинским организациям республики. В состав партии входят 960 комплектов вакцины.