Рязань, 25 января, 2022, 13:26 — ИА Регнум. В Рязанской области госпитализировано 108 жителей, у которых подтверждён COVID-19, данные за сутки опубликовал 25 января федеральный оперативный штаб.

Дарья Драй ИА REGNUM Больничная палата

Следите за развитием событий в трансляции: ««Омикрон» в России: регионы ждут пика заболеваемости – все новости»

Всего в Рязанской области с начала пандемии COVID-19 подтвердился у 64 560 человек. Выздоровели 58 310 пациентов, из них 15 выписаны за минувшие сутки.

Зарегистрировано восемь летальных исходов, всего от осложнений скончались 2 821 человек.