Липецк, 25 января, 2022, 13:07 — ИА Регнум. В Липецкой области 25 января подтверждено 306 новых случаев заражения коронавирусом — на 36 больше, чем было выявлено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Тест на коронавирус

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Всего на территории региона был выявлен 88 тыс. 301 положительный результат исследования.

53 человека госпитализированы за последние сутки. За весь период наблюдения 81 тыс. 301 человек был выписан после курса лечения, в том числе 235 — за последние сутки.

За весь период скончались 2989 человек. Шесть новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.