Черкесск, 25 января, 2022, 13:07 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии за прошедшие сутки выявлено 99 заразившихся коронавирусом. Это самый большой показатель заболеваемости за последние месяцы, сообщили 25 января в федеральном оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Между тем в республиканском оперштабе отмечают улучшение ситуации с заполняемостью ковидных госпиталей. За сутки было госпитализировано всего 38 человек. А общее число пациентов стационаров составило 299 человек. Остальные заболевшие лечатся на дому. Всего в Карачаево-Черкесии открыты три ковидных госпиталя на 530 коек в городах Черкесск и Усть Джегута.

Общее число носителей коронавируса в Карачаево-Черкесии составило 33 904 человека, из них выздоровел 30 601 человек, 926 человек скончались.

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