Ульяновск, 25 января, 2022, 13:06 — ИА Регнум. В Ульяновской области увеличилось суточное количество победивших коронавирус. Такие данные приводит оперативный штаб РФ, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По информации на 25 января, за последние сутки в Ульяновской области вылечились от ковида 250 пациентов, что на 53 больше, чем было выписано 23 января.

Всего в регионе победили болезнь 117 078 жителей. Доля выздоровевших в настоящее время превышает 94,33% (от числа официально выявленных случаев заражения коронавирусом).

Жертвами пандемии в Ульяновской области стали ещё восемь ковидных больных. Таким образом, от COVID-19 умерли 4040 жителей.

Напомним, что в Ульяновской области лабораторно подтверждено 124 115 случаев коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, ульяновские медики регистрируют рост числа заразившихся среди детей. Кроме того, 80% пациентов ковидных стационаров — не привитые люди старше 60 лет.