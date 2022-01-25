София, , 13:00 — REGNUM Напряженность между Североатлантическим альянсом и Российской Федерацией нарастает, и главой задачей Софии в сложившихся условиях является анализ возможных угроз и рисков для Болгарии. Об этом 25 января перед началом заседания болгарского Совета по национальной безопасности (СНБ) заявил премьер-министр страны Кирил Петков, передает БТВ.

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«СНБ должен выработать рекомендации по активизации сотрудничества Болгарии с партнерами по НАТО и обеспечению присутствия американских войск на болгарской территории», — отметил, в частности он. Тем не менее, по словам К. Петкова, говорить о каком-либо силовом решении противоречий между западным военным блоком и РФ в данный момент бессмысленно.

«Я бы не сказал, что мы сейчас находимся на грани войны, ее вероятность минимальна, — сказал болгарский премьер. — Нужно принимать взвешенные дипломатические решения».

Напомним, заседание Совбеза Болгарии проходит 25 января в Софии. Рекомендации, выработанные этой структурой, будут рассмотрены на завтрашнем форуме Совета министров и Национального собрания (парламента) Болгарии.

СНБ Болгарии подчиняется непосредственно главе болгарского правительства. Основная задача структуры — анализ состояния системы защиты государства, а также оценка роли Софии в геополитических вопросах.