Вашингтон, 25 января, 2022, 12:59 — ИА Регнум. Северокорейский ядерный полигон Пхунгери в провинции провинции Хамгён-Пукто, некоторые туннели которого были разрушены в 2018 году, может поддерживаться в рабочем состоянии. Об этом сообщает радио «Голос Америки» (СМИ-иностранный агент) со ссылкой на заявление бывшего заместителя генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Олли Хейнонен, который в настоящее время является экспертом Центра им. Генри Стимсона.

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Ссылаясь на недавние спутниковые снимки, Хейнонен отметил, что следы от автомобилей и регулярная уборка снега указывают на то, что на полигоне ведется техническое обслуживание некоторых зданий и сооружений.

Бывший сотрудник МАГАТЭ сказал, что эта деятельность представляет собой нечто большее, чем просто мониторинг, и что Пхеньян поддерживает в рабочем состоянии некоторые объекты. Тем не менее Хейнонен считает, что организовать новые ядерные испытания на этом полигоне в короткие сроки будет довольно сложно.