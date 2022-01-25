Ульяновск, 25 января, 2022, 12:58 — ИА Регнум. В Ульяновской области увеличилось количество госпитализированных с ковидом и растёт число летальных исходов. Это следует из сведений федерального оперативного штаба, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По сведениям на 25 января, в Ульяновской области с начала пандемии лабораторно подтверждено 124 115 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Из них 24 января выявлено 393 носителя инфекции, что на 70 больше, чем было 23 января.

В ковидные стационары 24 января госпитализированы ещё 50 пациентов. Это на 17 больше, чем было сутками ранее.

Напомним, ранее ульяновские власти заявляли, что «оснований для перевода школ на дистанционный формат обучения пока нет». Однако данный вопрос может попасть в повестку при резком ухудшении эпидемической обстановки.

Как сообщало ИА REGNUM, в области всего сделано 1 684 238 лабораторных исследования на SARS-CoV-2. В настоящее время под наблюдением находится 7821 контактное лицо.