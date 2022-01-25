Казань, 25 января, 2022, 12:57 — ИА Регнум. В Татарии за последние сутки вакцинировали против новой коронавирусной инфекции более 8 тыс. человек. Ревакцинацию по данным на 25 января прошли 173 тыс. 652 жителя, сообщает минздрав РТ.

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С начала прививочной кампании по состоянию на 25 января в республике от COVID-19 привиты 2 млн 365 тыс. 430 человек, из них иммунизацию за минувший день прошел 8031 житель. Второй компонент вакцины получили 1 млн 884 тыс. 135 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии зарегистрировали 45 873 случая заражения коронавирусом, выздоровели 38 410 человек, скончались 1565 носителей инфекции.

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