Черкесск, 25 января, 2022, 12:55 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии отмечается ухудшение эпидситуации по коронавирусу. По данным регионального управления Роспотребнадзора, с 10 января заболеваемость еженедельно растет на 15%. При этом превышен эпидемиологический порог по заболеваемости детского населения, сообщили 25 января в региональном оперативном штабе. По данным министра образования КЧР Инны Кравченко, из-за роста численности заболевших детей на дистанционный режим обучения перешли несколько школ республики и 146 классов в 37 организациях.

Алексей Яковлев ИА REGNUM Дистанционное обучение

Следите за развитием событий в трансляции: ««Омикрон» в России: регионы ждут пика заболеваемости – все новости»

«В общеобразовательных учреждениях республики сегодня около 2% заболевших COVID-19 и контактных среди педагогов и не более 5% контактных и инфицированных — среди детей», — сообщила министр.

При этом полностью закрывать школы на карантин или переводить на удаленку нет смысла, так как ситуация неоднородная по всей республике. Есть районы, в которых обстановка благополучная, например Зеленчукский и Урупский, где не выявлено ни одного случая заболевания среди педагогов и детей. Между тем в аулах Зеюко и Бесленей из-за болезни школьников образовательные организации полностью перевели на дистант.