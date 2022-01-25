* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, , 12:54 — REGNUM Министр иностранных дел правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в ответ на вопрос корреспондента «Афганистан Интернэшнл» о задержании женщин-активисток в Кабуле не стал этого отрицать, заявив, что, возможно, кого-то арестовали, но он не имеет об этом информации.

Террористы. Афганистан Tasnimnews.com

Амир Хан Моттаки ранее отрицал задержание участниц протестов на встрече с активистами гражданского общества и представителями афганских женщин в Осло.

Напомним, 23 января в Осло состоялась встреча членов делегации талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с представителями афганского гражданского общества и женщин.

Согласно сообщению «Афганистан интернэшнл», во время встречи Хода Хамуш, одна из участниц протестов, уехавших из Кабула в Осло, сказала Амиру Хану Моттаки перед тем, как начать свою речь: «Позвоните в Кабул и скажите им, чтобы освободили женщин».

»Мы никого не арестовывали», — заявил в ответ исполняющий обязанности министра иностранных дел талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Моттаки впервые не отрицает факт задержания женщин-активисток. Одной из женщин, об аресте которых недавно стало известно, является Парвана Ибрагимхейль.

Очевидец сообщил «Афганистан интернэшнл», что две военные машины талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), одетых в форму национальной безопасности, остановили автомобиль Ибрагимхейль в районе «Хушхаль-Хан», в западной части Кабула, и увезли её. Свидетель сказал, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) преследовали машину Ибрагимхейль от её дома.

По словам этого свидетеля, Парвана Ибрагимхейль в настоящее время содержится либо в 90-м, либо в 40-м управлении разведки талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Но радикалы отрицали факт ареста и сказали её семье, что не знают о судьбе женщины.

Ранее международная организация Human Rights Watch призывала освободить Таманно Зарьяб Париани и Парвану Ибрагимхейль.

Хизер Барр, глава женской секции Human Rights Watch, заявила, что две участницы протестов пропали без вести 19 января, и что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) должны освободить их как можно скорее.

Миссия ООН по содействию Афганистану (UNAMA) также обратилась к талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с просьбой предоставить информацию о местонахождении задержанных женщин.

Таммано Зарьяби и три её сестры, а также Парвана Ибрагимхейль входят в число женщин, о судьбе которых уже несколько дней ничего не известно.