Великий Новгород, 25 января, 2022, 12:45 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Новгородской области на лечение в стационары поступил 61 пациент с COVID-19, что на 54 человека больше, чем сутками ранее. Об этом 25 января сообщили в федеральном оперштабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В регионе за сутки выявили 279 случаев заражений коронавирусной инфекцией. Это на девять случаев больше, чем за предыдущие сутки. При этом в Великом Новгороде выявили 93 случая заболеваний ковидом. Статистика этого показателя в Новгородской области продолжает медленными темпами увеличиваться.

В регионе не зафиксировали ни одного случая смерти от COVID-19, тогда как сутками ранее от болезни скончались четыре человека. В регионе в очередной раз достигнут минимальный уровень этого показателя.

Отрицательный тест на COVID-19 получили 163 ранее заразившихся коронавирусом человека. Это на пять человек больше, чем за 23 января. В регионе зафиксирован небольшой рост этого показателя после краткосрочного спада.

За всё время действия пандемии в Новгородской области выявили 68 922 случая заражений коронавирусной инфекцией. От COVID-19 как основной причины скончались 820 человек, а выздоровели — 65 157.