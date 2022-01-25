Сеул, 25 января, 2022, 12:35 — ИА Регнум. В Южной Корее внимательно следят за ситуацией на границе между Россией и Украиной. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на пресс-секретаря южнокорейского внешнеполитического ведомства Чхве Ён Сама.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

«Мы внимательно следим за ситуацией, принимаем необходимые меры безопасности для наших граждан на Украине», — заявил представитель МИД Южной Кореи.

Чхве Ён Сам отметил, что посольство Южной Кореи на Украине готовит план эвакуации граждан на случай непредвиденных обстоятельств, акцентировав внимание на том, что в настоящее время посольство продолжает работать в штатном режиме.

«Наше правительство надеется, что ситуация на Украине будет урегулирована мирным путем», — добавил пресс-секретарь.

Известно, что в настоящее время на Украине находятся порядка 600 граждан Южной Кореи.