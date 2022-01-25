В Калмыкии ещё два пациента скончались от COVID-19
Элиста, 25 января, 2022, 12:31 — ИА Регнум. В Калмыкии за последние сутки зарегистрировано два летальных исхода среди пациентов с COVID-19, сообщили ИА REGNUM в региональном оперштабе 25 января.
Дарья Драй ИА REGNUM
COVID-19
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За весь период пандемии в Калмыкии от осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 769 человек.
ИА REGNUM сообщало, что в связи с быстрым распространением штамма коронавируса «Омикрон» в Калмыкии расширен коечный фонд и создан резерв лекарств. На карантин из-за высокой заболеваемости гриппом и ОРВИ закрыли школы, детские сады, кружки и секции.