Элиста, 25 января, 2022, 12:31 — ИА Регнум. В Калмыкии за последние сутки зарегистрировано два летальных исхода среди пациентов с COVID-19, сообщили ИА REGNUM в региональном оперштабе 25 января.

Дарья Драй ИА REGNUM COVID-19

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За весь период пандемии в Калмыкии от осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 769 человек.

ИА REGNUM сообщало, что в связи с быстрым распространением штамма коронавируса «Омикрон» в Калмыкии расширен коечный фонд и создан резерв лекарств. На карантин из-за высокой заболеваемости гриппом и ОРВИ закрыли школы, детские сады, кружки и секции.