Красногорск, 25 января, 2022, 12:28 — ИА Регнум. За минувшие сутки после COVID-19 в Подмосковье полностью выздоровел 1141 человек. Об этом свидетельствует опубликованная 25 января статистика официального портала о распространении COVID-19 в России, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего с начала пандемии на территории Подмосковья выздоровели 618 107 человек. Число же зарегистрированных случаев заражения коронавирусом достигло 704 783.

Как сообщало ИА REGNUM, в Подмосковье 25 января число жертв COVID-19 увеличилось на 40 человек.