Элиста, 25 января, 2022, 12:27 — ИА Регнум. За последние сутки в Калмыкии положительный результат ПЦР-теста на COVID-19 получил 281 человек (+67 за сутки), сообщили ИА REGNUM в региональном оперштабе 25 января.

Иван Шилов ИА REGNUM COVID-19

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В настоящее время число госпитализация пациентов с COVID-19 достигло 257 человек. Состояние девяти жителей Калмыкии врачи оценивают как тяжёлое. Режим самоизоляции соблюдают 2 459 человек.

Всего в Калмыкии зарегистрировано 35 268 случаев заражения коронавирусом. Выписаны с выздоровлением после ковида 32 937 пациентов.