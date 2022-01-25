Уфа, 25 января, 2022, 12:47 — ИА Регнум. Перевести учреждения стационарного социального обслуживания на автономный режим работы решили на заседании оперативного штаба в Башкирии. Об этом 25 января сообщает пресс-служба главы республики.

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«На заседании оперштаба приняли решение о переходе учреждений стационарного социального обслуживания на автономный режим работы (изоляцию)», — говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе администрации главы Башкирии, сотрудников этих учреждений на 14 дней переводят на карантин. В течение этого срока доступ в эти учреждения будет ограничен.

Сообщается, что из-за высокой заразности штамма «Омикрон» глава Башкирии Радий Хабиров рекомендовал государственным и муниципальным органам власти, подведомственным учреждениям, а также другим работодателям по возможности перевести некоторых работников на удаленный режим работы.

Кроме этого, Хабиров поручил усилить контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических норм и ограничений для невакцинированных лиц в торговых центрах и других общественных местах.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии решили временно приостановить диспансеризацию.