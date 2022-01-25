Пенза, 25 января, 2022, 12:26 — ИА Регнум. В Пензенской области за последние сутки выявили 215 случаев заражения коронавирусом, выписали 69 пациентов. Об этом сообщает общероссийский оперативный штаб.

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Всего по состоянию на 25 января количество заражений коронавирусом в Пензенской области достигло 106 413 случаев. Выздоровел с начала пандемии 95 881 ковид-пациент, скончались 4844 человека. За сутки умерли от последствий заражения коронавирусом шесть человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в России общее число заражений коронавирусом с начала пандемии достигло 11 241 109 случаев.

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