Москва, 25 января, 2022, 12:23 — ИА Регнум. Несмотря на успехи онлайн-торговли, офлайн-магазины останутся в России еще надолго. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 января заявил руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов.

(сс) Mediamodifier Онлайн

«Онлайн-торговля будет развиваться и после пандемии, к этому формату уже привыкли. Но и офлайн-магазины с их возможностью примерить несколько моделей разных производителей и сразу их сравнить, оценить свежесть и зрелось продукта останутся еще надолго, — сказал Цыганов. — Если ситуация с увеличением распродажных скидок при онлайн-заказе будет повторяться в будущем, то это означает, что торговая марка выбрала вариант развития с демонстрационными залами в торговых центрах и формирующим основной доход интернет-магазином. Технологии виртуальной примерки уже есть, а в дальнейшем можно предвосхитить и индивидуализацию пошива на роботизированных производствах».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть данные, что в РФ насыщенность торговыми центрами стала уже сопоставима со среднеевропейской.