Алжир, 25 января, 2022, 12:29 — ИА Регнум. Военно-транспортные самолёты ВВС Алжира с партией гуманитарной помощи прилетели в Мали. Об этом сообщает Algerie Presse Serivсе (APS) со ссылкой на министерство обороны Алжира.

U.S. Navy Гуманитарная помощь

По данным журналистов, в Мали было поставлено продовольствие и 400 000 доз вакцины от COVID-19 компании «Sinovac». Общий объём партии составил 108 тонн грузов.

Отмечается, что часть гуманитарной помощи была доставлена в аэропорт Бамако во вторник, 25 января. Поставки остальных грузов планируется завершить в ближайшие дни.

Ранее Алжирский Красный полумесяц передал Мали партию помощи из 23 тонн продовольствия и 300 000 доз вакцины от COVID-19 «Sinovac». Отмечается, что поставки гуманитарных грузов направлены на «укрепление уз дружбы и сотрудничества между братскими народами Алжира и Мали».