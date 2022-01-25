Казань, 25 января, 2022, 12:19 — ИА Регнум. В Татарии за минувшие сутки подтверждено 348 случаев заражения коронавирусом. По данным общероссийского оперативного штаба, госпитализация потребовалась 334 заболевшим.

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Всего по состоянию на 25 января зарегистрировали 45 873 случая заражения коронавирусом. Выздоровели за время пандемии 38 410 пациентов, скончались 1565 носителей вируса. За сутки выписали по выздоровлении 108 человек, число летальных исходов среди больных возросло на четыре случая.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии с начала прививочной кампании против новой коронавирусной инфекции вакцинировали 2 млн 357 тыс. 399 человек.

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