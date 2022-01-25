Красногорск, 25 января, 2022, 12:12 — ИА Регнум. Выявляемость новых случаев заражения коронавирусом в Подмосковье идет на спад. Об этом свидетельствует опубликованная 25 января статистика официального портала о распространении COVID-19 в России, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За минувшие сутки на территории региона было подтверждено 5769 случаев заражения коронавирусом. Эта цифра на 211 случаев меньше аналогичного показателя 24 января. Тогда на территории региона коронавирус был подтвержден у 5980 человек, а днем ранее — у 7056 жителей Подмосковья.

Отметим, что на территории России за минувшие сутки было выявлено 67 809 новых случаев заражения коронавирусом.