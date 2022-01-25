Саратов, 25 января, 2022, 12:10 — ИА Регнум. В Саратовской области за сутки медицинская помощь в условиях стационара потребовалась 144 зараженным коронавирусом пациентам, выписали по выздоровлении 168 человек. Об этом 25 января сообщает региональный оперативный штаб.

Госпиталь

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Всего за время пандемии по состоянию на 25 января вылечились 129 107 человек. Подтверждено 139 363 случая заражения коронавирусом, из них 525 — за прошедшие сутки.

На стационарном лечении находятся 1076 пациентов, на амбулаторном — 4042. Среди инфицированных за сутки преобладают жители в возрасте от 30 до 49 лет — 146 человек, 121 — несовершеннолетние.

Умерли за прошедшие 24 часа пять носителей коронавируса. Всего в Саратовской области зарегистрировали 5302 жертвы COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области первые 1920 доз препарата «Спутник-М» уже распределены между лечебными учреждениями.

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