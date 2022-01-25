Тюмень, 25 января, 2022, 12:04 — ИА Регнум. Губернатор Тюменской области Александр Моор советует бороться с новым штаммом коронавируса «Омикрон» «Арбидолом» и другими противовирусными препаратами. Свои рекомендации он опубликовал на официальных страницах в социальных сетях.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Арбидол на прилавке аптеки

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"Как вы знаете, в Тюменской области зафиксированы случаи заражения новым штаммом коронавируса «Омикрон». Что мы знаем о нём? Он очень заразен, поэтому есть вероятность взрывного роста заболеваемости. При этом большинство переносит новый штамм в относительно лёгкой форме», — сообщает глава региона.

Александр Моор отметил, чо особо опасен «Омикрон» для невакцинированных граждан.

«Прошу вас уже сейчас проверить содержимое домашней аптечки. Необходимо обновить запас лекарств. В моей семье и у родителей собраны рекомендованные Минздравом общедоступные противовирусные препараты. Это умифеновир, он же арбидол; парацетамол (и другие жаропонижающие средства); лекарства от боли в горле; сосудосуживающие капли в нос; витамин С. Думаю, они сегодня должны быть в каждом доме», — считает тюменский губернатор.

В заключение, Александр Моор просит земляков носить маски в общественных местах и городском транспорте, обрабатывать руки антисептиком и беречь себя.