Уфа, 25 января, 2022, 12:09 — ИА Регнум. В государственном собрании Башкирии пленарные заседания вновь будут проходить в формате видео-конференц-связи. Об этом 25 января сообщает пресс-служба республиканского парламента.

Gsbr.ru Госсобрание Башкирии

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Сообщается, что пленарное заседание госсобрания республики 27 января пройдет с применением видео-конференц-связи.

«Из-за стремительного распространения нового штамма коронавируса мы считаем необходимым снова вернуть максимальные ограничения. Ближайшее пленарное заседание проведем в режиме видео-конференц-связи. Депутаты, работающие на постоянной профессиональной основе, докладчики будут присутствовать очно, остальные будут работать удаленно. Технически процесс хорошо обкатан, сбоев быть не должно», — приводит пресс-служба слова председателя парламента Башкирии Константина Толкачева.

Отмечается, что с начала пандемии в госсобрании региона были введены жесткие ограничения, но в последнее время они были немного смягчены, поскольку почти все депутаты и сотрудники секретариата парламента получили прививки от COVID-19. Заседания проводились с личным присутствием депутатов — с размещением в двух залах, соблюдением рекомендуемой дистанции и другими мерами профилактики.