Лима, 25 января, 2022, 11:58 — ИА Регнум. Операция по борьбе с незаконной добычей полезных ископаемых в районе перуанской реки Мараньон в провинции Лорето привело к обнаружению самодельного оборудования для добычи золота. Об этом сообщает новостное агентство Andida.

AntonTulskiy Добыча золота

В ходе рейдов вдоль реки Мараньон было обнаружено самодельное устройство, представляющее собой плот с масляным насосом большой мощности для всасывания и фильтрации золота из илистых взвесей реки. Также был обнаружен лагерь и необходимое для промывки золота оборудование.

Самих нелегальных золотодобытчиков задержать не удалось. Операция была проведена прокуратурой федерального агентства по чрезвычайным ситуациям Лорето совместно с национальной полицией Перу и сотрудниками военно-морского флота.