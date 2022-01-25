Москва, 25 января, 2022, 11:49 — ИА Регнум. Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский назвал «очень плохим» законопроект о реформе местного самоуправления, передает корреспондент ИА REGNUM 25 января.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Жириновский

«Очень плохой закон, отменяет сельские и районные муниципалитеты, упраздняются 17 тыс. сельсоветов», — сказал Жириновский.

Он обратил внимание на тенденцию сужения демократии.

«Сужаем демократию, везде отказ от выборов», — констатировал парламентарий.

Комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект об организации местного самоуправления в России. Первое чтение законопроекта состоится 25 января.