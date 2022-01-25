Челябинск, 25 января, 2022, 11:49 — ИА Регнум. В Челябинской области ещё 14 человек победили COVID-19. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: ««Омикрон» в России: регионы ждут пика заболеваемости – все новости»

Всего в регионе выздоровели уже 143 197 пациентов. А заразившихся выявили 155 759. Из них 797 за 24 января, в том числе 141 школьник.

Больных COVID-19 насчитывается 4811 человек. А скончались от ковида ещё шесть граждан.