Бухарест, 25 января, 2022, 11:48 — ИА Регнум. Полиция и жандармерия румынских уездов Джурджу и Телеорман на юге страны приступила к масштабной операции по задержанию группы расхитителей могил, действовавшей в регионе на протяжении последних нескольких месяцев. Об этом 25 января сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

(сс) Mike Полиция

Согласно официальной информации, в поле зрения правоохранителей попали шестеро местных жителей, которые подозреваются в раскопках свежих захоронений и хищениях из гробов денег и драгоценностей. Детали спецоперации не разглашаются.

Если злоумышленники будут задержаны, им будет грозить тюремное заключение на срок до 12 лет.

По румынской традиции, в гроб умершего человека кладутся крупные денежные купюры, а также золотые украшения и другие драгоценности. Ранее осквернения могил на территории Румынии фиксировались крайне редко.