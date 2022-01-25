Кант, Киргизия, 25 января, 2022, 11:44 — ИА Регнум. Несмотря на произошедшие в Киргизии отключения электричества, подразделения военной базы России Кант, находящейся на территории республики, несут свою службу в штатном режиме. Об этом 25 января сообщает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).

Primorsky.ru Работы по ликвидации аварий на электросетях

«Отключение электроэнергии в Киргизской Республике не повлияло на боеготовность военных объектов ЦВО. Подразделения военной базы несут службу в штатном режиме, нарушений в системе боевого управления не отмечено», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, в ряде городов Казахстана, Киргизии и Узбекистана в настоящее время наблюдаются перебои в подаче электроэнергии.

Позднее стало известно, что во всей энергетической системе Центральной Азии произошло системное погашение из-за сработавшей автоматики.