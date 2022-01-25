Якутск, 25 января, 2022, 12:20 — ИА Регнум. Учебно-спортивный комплекс «Триумф» в Якутске будут использовать для приёма больных коронавирусом. Такое решение принял глава республики Айсен Николаев, сообщил он 25 января в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Надо решать и вопросы очередей в больницах. Человек, пришедший в больницу только для того, чтобы закрыть больничный лист, вынужден простоять в трехчасовой очереди вместе с больными людьми. Считаю, что очереди надо разделять, правильно маршрутизировать», — отметил глава республики.

Он также назвал недопустимыми ситуации, когда к людям с симптомами COVID-19 по вызову не приходят врачи. Если дело касается детей и пожилых граждан, помощь должна быть оказана незамедлительно, подчеркнул Айсен Николаев. Он распорядился увеличить количество специалистов и наладить работу с коронавирусными пациентами так, чтобы подобных ситуаций не возникало.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии экстренно создают дополнительные места для пациентов с COVID-19, нуждающихся в госпитализации. На заседании оперативного штаба региона 25 января было принято решение использовать под инфекционные стационары здания спортивных учреждений города.