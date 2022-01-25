Миронов назвал ошибки новой реформы местного самоуправления
Москва, 25 января, 2022, 11:28 — ИА Регнум. Законопроект об организации местного самоуправления ликвидирует местное самоуправление. Как передает корреспондент ИА REGNUM 25 января, об этом заявил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.
«Законопроект ликвидирует местное самоуправление и продолжает деградацию партийной системы в стране», — отметил Миронов.
Он назвал большой ошибкой предложение законопроекта о ликвидации сельских поселений.
«Ликвидация сельских поселений, власти которых максимально приближены к людям — большая ошибка», — подчеркнул парламентарий.
Опасения также вызывает положения о новых полномочиях губернаторов снять с должности любого неугодного главу муниципального образования.
«Фракция категорически против законопроекта», — сообщил Миронов.
Комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект об организации местного самоуправления в России. Первое чтение законопроекта состоится 25 января.