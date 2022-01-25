Москва, 25 января, 2022, 11:22 — ИА Регнум. Один из подозреваемых в нападении на Марину Коташенко, являющуюся вдовой певца Александра Градского, задержан правоохранителями. Об этом 25 января сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Oregon Department of Transportation Задержание

«Сотрудниками полиции задержан один из предполагаемых участников разбойного нападения, совершенного на территории Наро-Фоминского городского округа. Им оказался ранее судимый мужчина 1994 года рождения», — приводит ее слова пресс-служба МВД РФ.

Также Волк уточнила, что в настоящее время полиция ведет оперативно-розыскные мероприятия для нахождения и задержания остальных участников нападения.

Отметим, Коташенко обратилась в полицию вечером 16 января, сообщив, что неизвестные злоумышленники спровоцировали ДТП с ее автомобилем. После этого трое неизвестных сели в ее автомобиль и угрожая оружием вынудили вернуться домой, забрав там крупную сумму денег.