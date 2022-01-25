Новосибирск, 25 января, 2022, 11:18 — ИА Регнум. Инициатива, что в России необходимо создавать крупные агломерации, сама по себе не нова. Об этом в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM напомнил новосибирский политолог Сергей Бирюков.

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«Однако эффект от подобных идей возможен лишь при внесении корректив в экономическую политику государства, поскольку сокращение экономически активной территории в ситуации кризиса не позволит предполагаемым агломерационным узлам выступить в роли локомотивов экономического по роста и социального развития», — пояснил своё мнение Бирюков.

Напомним, ранее глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин заявил, что нужно создать несколько крутых агломерации, которые могли бы конкурировать с Москвой. Центрам таких агломераций, по его мнению, могут стать Екатеринбург, Краснодар и Ростов, частично — Новосибирск и Томск.

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