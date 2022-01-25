Барнаул, 25 января, 2022, 11:05 — ИА Регнум. Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряженной. Судя по данным оперативного штаба региона на 25 января 2022 года, отмечается рекордная заболеваемость среди детей. С начала нового учебного года зараженных коронавирусом, стало на 106 больше (всего 6727).

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего за сутки протестированы 8705 жителей региона, выявлены 475 носителей (+21), а тестов сделано на 4284 больше.

Количество заболевших пневмонией и ОРВИ вновь увеличилось: 25 651 (+94 за сутки) и 91 995 (+370 за сутки) соответственно.

Число тяжелобольных сократилось до 324 (-17 за сутки). Из них 123 подключены к аппаратам ИВЛ (-12 за сутки).

Общее число жертв SARS-CoV-2 уже достигло 8669 человек, причём 26 из них добавлены в сводку за минувшие сутки.

Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 в крае составляет уже 127 921 человек. Вместе с тем число победивших новую инфекцию составляет уже 108 862 (+222) человек.

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