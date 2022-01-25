Барнаул, 25 января, 2022, 11:02 — ИА Регнум. В Алтайском крае, где проживает более двух миллионов человек, по состоянию на 25 января 2022 года вакцинированы 1 236 959. Прирост за последние сутки составил +1287.

Центральный военный округ Вакцинация от коронавируса

Следите за развитием событий в трансляции: ««Омикрон» в России: регионы ждут пика заболеваемости – все новости»

Из общего числа привитых 61 060 жителей региона получили первую прививку (+274 за сутки). Число полностью привитых граждан составило 1 106 183 (+809 за сутки). Также известно о 69 716 ревакцинированных (+204 за последние сутки).

Как сообщало ИА REGNUM, 18 января губернатор Алтайского края Виктор Томенко отмечал, что данных показателей ещё недостаточно для создания коллективного иммунитета: более 300 тысяч жителей региона поставили прививку более полугода назад.

Читайте также: На Алтае за сутки от COVID-19 вакцинированы менее двух тысяч человек